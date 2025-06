Ripley | il produttore della serie Netflix Enzo Sisti premiato all' Ischia Film Festival 2025

Enzo Sisti, il brillante produttore esecutivo di Ripley, la serie Netflix acclamata interpretata da Andrew Scott, riceverà il prestigioso 'Italy for Movies Award' all'Ischia Film Festival 2025. Questa nuova onorificenza, nata dalla collaborazione tra l’Ischia Film Festival e Italy for Movies, celebra l’eccellenza nel cinema e nella serialità internazionale. Un riconoscimento che sottolinea il valore della creatività italiana nel mondo dello spettacolo. L’evento promette di essere un momento indimenticabile per il cinema italiano e internazionale.

Il produttore esecutivo Enzo Sisti dell'acclamata serie Netflix interpretata da Andrew Scott verrà onorato col premio 'Italy for Movies Award', appena creato. Dalla collaborazione tra l'Ischia Film Festival e Italy for Movies nasce l'Italy for Movies Award, che quest'anno andrà al produttore esecutivo di Ripley, acclamata serie Netflix interpretata da Andrew Scott. Enzo Sisti, producer della serie internazionale Netflix Ripley, girata in alcune delle più iconiche location italiane, ritirerà il premio nel corso della 23° edizione dell'Ischia Film Festival, in programma dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese d'Ischia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ripley: il produttore della serie Netflix Enzo Sisti premiato all'Ischia Film Festival 2025

In questa notizia si parla di: serie - netflix - ripley - produttore

“Maschi veri”, in crisi e molto confusi: la nuova serie Netflix - "Maschi veri" in crisi è la nuova serie di Netflix che esplora le sfide e le incertezze di uomini che si confrontano con un mondo in evoluzione.

Ripley: il produttore della serie Netflix Enzo Sisti premiato all'Ischia Film Festival 2025; L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo “Italy for Movies Award”. Al produttore esecutivo Enzo Sisti il primo riconoscimento per la serie “Ripley”; ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’ sbarca a Hollywood.

Ripley: il produttore della serie Netflix Enzo Sisti premiato all'Ischia Film Festival 2025 - Dalla collaborazione tra l'Ischia Film Festival e Italy for Movies nasce l'Italy for Movies Award, che quest'anno andrà al produttore esecutivo di Ripley, acclamata serie Netflix interpretata da Andre ... Come scrive msn.com

L’Ischia Film Festival 2025 inaugura il nuovo “Italy for Movies Award” - Al produttore esecutivo Enzo Sisti il primo riconoscimento per la serie “Ripley” all'Ischia Film Festival 2025. Si legge su 2anews.it