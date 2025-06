Riparte ’Lungomare by night’ Così la movida è a portata di bus

L’estate è alle porte e con essa torna ‘Lungomare By Night’, il servizio di bus notturni che trasforma le sere sulla Riviera Apuana in un’esperienza sicura, sostenibile e ricca di vita. Ideato da Autolinee Toscane e i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso, questo servizio rende la movida a portata di bus, facilitando gli spostamenti di residenti e turisti. Scoprite come vivere al massimo le vostre serate lungo il mare!

Massa Carrara, 18 giugno 2025 – Tornano ’Lungomare By Night’ e i servizi estivi dedicati a residenti e turisti per favorire una mobilità sostenibile e garantire spostamenti sicuri e comodi durante la stagione estiva. L’iniziativa è di Autolinee Toscane e Ambito Riviera Apuana d’intesa con la Provincia e i Comuni di Carrara, Massa e Montignoso. ’Lungomare By Night’ è il servizio di bus notturni lungo la costa: va da Marina di Carrara (interscambio a Forte dei Marmi) fino a Torre del Lago. Il servizio è svolto nei giorni 20, 21, 22, 27, 28 e 29 giugno e 5, 6 e 7 settembre, più gli interi mesi di luglio e agosto, dal mercoledì alla domenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riparte ’Lungomare by night’. Così la movida è a portata di bus

