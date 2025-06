Riparte l’Ostia Antica Festival da Andrea Perroni a Elio Germano

L’Ostia Antica Festival torna a incantare il Teatro Romano con una seconda edizione ricca di emozioni, musica e teatro. Da Andrea Perroni a Elio Germano, la rassegna promette un’estate all’insegna della cultura e dell’arte in un viaggio tra generi e sensibilità diverse. Un evento imperdibile che rinnova il legame tra passato e presente, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza unica. Non perdere questa straordinaria avventura culturale!

Roma, 18 giu. (askanews) – Torna al Teatro Romano di Ostia l’Ostia antica festival, rassegna dedicata alla musica e al teatro che, alla sua seconda edizione con RTI Teatro Romano Ostia Antica, è in programma dal 21 giugno al 30 settembre in un viaggio tra generi, linguaggi e sensibilità artistiche diverse. Novità di quest’anno, a distanza di decenni dall’ultima programmazione estiva, il Teatro di Roma – Teatro Nazionale torna al Teatro romano di Ostia con tre spettacoli unici per tre sguardi d’autore. Si inizia sabato 21 giugno con Andrea Perroni, che festeggia 25 anni di carriera con uno show-evento tra risate, imitazioni, monologhi, palcoscenici e applausi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Al parco archeologico di Ostia Antica il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo - Il 13 maggio 2025, il Parco Archeologico di Ostia Antica ha accolto con entusiasmo il 23° Raduno Nazionale di Natura a Cavallo.

