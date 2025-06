Ripa Teatina si prepara al Festival Rocky Marciano

Ripa Teatina si prepara a brillare di nuovo come Borgo dei Campioni, pronto ad accogliere il celebrazione più attesa dell’anno: il Festival-Premio Rocky Marciano. Un evento che, tra passione e cultura sportiva, trasforma il piccolo paese in una vera e propria capitale della letteratura sportiva italiana. Il primo fine settimana di luglio infiammerà le strade, unendo storia, talento e emozioni in un’atmosfera unica. La tradizione riprende il suo corso, e tu non puoi perderla!

Ripa Teatina si prepara a indossare ancora una volta il titolo di Borgo dei Campioni e a trasformarsi, come ormai da tradizione, nella capitale della letteratura sportiva italiana. Il primo fine settimana di luglio vedrà il ritorno del Festival-Premio Rocky Marciano, nella cittadina che diede.

