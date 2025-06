Riorganizzazione sanità toscana Pli Arezzo sostiene il referendum

A seguito del congresso provinciale che ha sancito la riconferma di Roberto Perticucci alla segreteria e l’elezione di Mario Ghezzi alla presidenza della sezione di Arezzo del Partito Liberale Italiano, il Pli annuncia la propria adesione convinta al referendum consultivo regionale promosso ai. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Riorganizzazione sanità toscana. Pli Arezzo sostiene il referendum

