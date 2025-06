Rione Clodio il Comitato si scaglia contro il Comune | Presi in giro di nuovo Il nostro caso sia da esempio

Rione Clodio si infiamma: il comitato espone con fermezza le proprie ragioni, accusando il Comune di prese in giro e mancanza di dialogo. Dopo mesi di attese e promesse non mantenute, l’appuntamento con l’assessore Morolli ha deluso le aspettative, lasciando ancora una volta il nostro caso ai margini dell’attenzione pubblica. È ora di far sentire la nostra voce e chiedere risposte chiare e concrete, perché il rispetto e la trasparenza sono diritti di tutti.

Rione Clodio, nessun punto d'incontro tra il Comitato e l'amministrazione. "Lunedì 16 giugno siamo stati ricevuti dall'assessore Morolli. L'aspettativa era quella di ricevere finalmente risposte concrete e costruttive alle istanze formulate nel precedente incontro di tre mesi fa, al fine di porre.

Rione Clodio, il Comitato si scaglia contro il Comune: Presi in giro di nuovo. Il nostro caso sia da esempio.

