Rinviata la gara di ritorno dei play-out Serie B tra Salernitana e Sampdoria

La battaglia tra Salernitana e Sampdoria per i play-out di Serie B si riaccende con un nuovo appuntamento: il match, rinviato da venerdì 20 a domenica 22 giugno alle ore 20.30, promette emozioni intense e sorprese fino all'ultimo minuto. Questa partita, ormai simbolo di una stagione ricca di colpi di scena e polemiche, segnerà la conclusione di un cammino avvincente e imprevedibile. Restate con noi per scoprire l’esito di questa sfida decisiva.

Cambia il giorno della gara di ritorno dei play-out di serie B tra Salernitana e Sampdoria, che si disputerà all’Arechi e di fatto chiuderà una stagione che ha regalato, soprattutto dopo il termine della regular season, non pochi colpi di scena decisamente controversi. Il match, inizialmente fissato per la serata di venerdì 20, è stato rinviato dalla Lega serie B alle 20.30 di domenica 22 giugno, a causa dell’intossicazione alimentare che ha colpito diversi tesserati della compagine campana nella notte del rientro a Salerno dalla partita d’andata. Un episodio sfortunato che ha quindi costretto i granata a chiedere il rinvio della gara, già di per sé molto complicata dopo il 2-0 blucerchiato del primo round firmato da Meulensteen e dall’ex Cesena Curto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinviata la gara di ritorno dei play-out Serie B tra Salernitana e Sampdoria

La Lega B comunica che il programma della gara di ritorno dei Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025 è riprogrammato per domenica 22 giugno 2025 anziché venerdì 20 giugno 2025. L'orario rimane alle 20:30 La news Vai su Facebook

