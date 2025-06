Rinvenuto il primo Neanderthal della Lombardia | Una scoperta che riscrive la preistoria italiana

Una scoperta straordinaria apre una nuova finestra sulla preistoria italiana: il primo Neanderthal rinvenuto in Lombardia, a Prevalle, dall’équipe del Gruppo Grotte Gavardo. Questa scoperta rivoluziona le nostre conoscenze e colloca il sito del Monte Budellone tra i più significativi dell’intera area padana. Un passo importante per la ricerca archeologica, che ci invita a ripensare le origini della presenza umana in Italia. Continua a leggere.

Alcuni membri del Gruppo Grotte Gavardo hanno scoperto a Prevalle, un comune in provincia di Brescia, il primo Neanderthal della Lombardia. "Questo ritrovamento annovera il sito del Monte Budellone tra i più importanti dell’intera area padana", ha commentato sulla scoperta l’assessore Paolo Burlon, coordinatore delle attività per il Comune di Prevalle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

