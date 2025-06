Rinnovabili record coprono il 56% della domanda in Italia

L’Italia sta facendo passi da gigante nel settore delle energie rinnovabili, registrando un record storico che copre il 56% della domanda nel maggio 2025. Un risultato che sottolinea l’impegno del nostro Paese verso un futuro sostenibile, con consumi domestici in rallentamento e un settore industriale in espansione. Questa tendenza rappresenta un segnale positivo e un’opportunità concreta per accelerare la transizione verde. Sono invece sempre meno i nuovi...

I dati di Terna per il mese di maggio 2025 hanno rilevato un nuovo record delle energie rinnovabili in Italia. La domanda di aziende e privati nel nostro Paese è stata coperta da solare, idroelettrico, eolico e dalle altre fonti verdi per quasi il 56%, con il restante diviso tra fonti fossili e importazioni dall’estero. Rallentano i consumi, ma non quelli industriali, che crescono per il terzo mese consecutivo. Sono invece sempre meno i nuovi impianti rinnovabili installati, anche a causa del ridimensionamento dei bonus edilizi. Il record delle rinnovabili in Italia. A maggio 2025 l’energia prodotta da impianti rinnovabili ha coperto il 55,9% della domanda di elettricità in Italia, in crescita dal 52,8% di maggio 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Rinnovabili record, coprono il 56% della domanda in Italia

In questa notizia si parla di: rinnovabili - record - domanda - italia

Emissioni di gas serra, calo record. Ma sulle rinnovabili Liguria ultima - Le emissioni di gas serra registrano un calo record in Italia, con la Liguria che si distingue per il primo posto nella decarbonizzazione, secondo il centro Italy for Climate e Ispra.

#ConsumiElettrici Italia: ad aprile fabbisogno pari a 23,4 miliardi di kWh, in calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2024 per un calendario caratterizzato da numerosi ponti e festività. #Rinnovabili: coperto il 48,2% della domanda. In aumento il fotovolt Vai su X

VENETO INDIETRO SUL FOTOVOLTAICO, MA IL GOVERNO PENSA AL NUCLEARE In Italia paghiamo l’energia elettrica tra le più care d’Europa: nel primo quadrimestre 2025 abbiamo toccato i 136,2 euro per megawattora, un record negativo. I dati dell'Age Vai su Facebook

Rinnovabili record, coprono il 56% della domanda in Italia; A maggio record storico: 56% domanda elettrica coperta da rinnovabili. I dati Terna; A maggio rinnovabili da record, in Italia hanno coperto il 55,9% della domanda di elettricità.

Terna, record storico a maggio: 56% domanda elettrica coperta da fonti rinnovabili - A maggio il fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 24,2 miliardi di kWh, valore in diminuzione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo riporta finanza.repubblica.it

Terna, record rinnovabili, coprono 56% fabbisogno elettrico - Il fabbisogno di energia elettrica nazionale in Italia lo scorso mese è stato pari a 24,2 miliardi di kWh, in diminuzione del 2,7% rispetto a maggio 2024. Riporta msn.com