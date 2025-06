Rina acquisisce Foreship | espansione nel settore dell' ingegneria navale

Rina, leader nel settore della consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, amplia il suo orizzonte con l'acquisizione di Foreship, prestigiosa società finlandese specializzata in ingegneria navale e meccanica. Questa mossa strategica rafforza la presenza del gruppo in Europa e apre nuove opportunità di crescita nel settore marittimo. Scopri come questa espansione rivoluzionerà il futuro dell'ingegneria navale a livello globale.

Rina, gruppo di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, ha acquisito l'intero capitale sociale di Foreship, società finlandese specializzata in consulenza nel settore dell'ingegneria navale e meccanica, posseduta da Vaaka Partners e dal management della società. L'operazione segna un'ulteriore espansione dell'offerta globale di Rina nel campo della consulenza ingegneristica navale, rafforzando la presenza del gruppo nell'Europa settentrionale. Foreship, che nel 2024 ha registrato ricavi per 15,2 milioni di euro, ha sede a Helsinki e conta oltre 90 professionisti in otto sedi nel mondo, tra cui Stati Uniti, Regno Unito ed Estonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rina acquisisce Foreship: espansione nel settore dell'ingegneria navale

In questa notizia si parla di: rina - foreship - navale - espansione

