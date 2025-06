Rimossi i cassonetti dei vestiti usati a Bagnoli Fuorigrotta e Posillipo | dove si portano ora gli abiti dismessi

Sei residente nei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta o Posillipo? Attenzione: i cassonetti per i vestiti usati sono stati rimossi. Ora, dove puoi portare i tuoi abiti dismessi? Scopri l'elenco aggiornato delle piazze e gli orari della raccolta, per contribuire alla sostenibilità e mantenere il decoro urbano. Continua a leggere e scopri come partecipare attivamente a questa importante iniziativa ecologica.

Il Comune ha rimosso i contenitori dei vestiti usati dalle strade di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. L'elenco delle piazze dove trovare il camioncino per la raccolta: giorni e orari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vestiti - usati - bagnoli - fuorigrotta

Cosa si nasconde dietro i cassonetti gialli dei vestiti usati: l’incredibile rivelazione dell’inchiesta de Le Iene - I cassonetti gialli della Caritas, simboli di solidarietà nelle città italiane, celano una realtà inquietante.

Rimossi i cassonetti dei vestiti usati a Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo: dove si portano ora gli abiti dismessi.

Rimossi i cassonetti dei vestiti usati a Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo: dove si portano ora gli abiti dismessi - Il Comune ha rimosso i contenitori dei vestiti usati dalle strade di Bagnoli, Fuorigrotta e Posillipo. Come scrive fanpage.it

Vestiti usati, e poi? - Vi racconteremo anche come lavorano le associazioni locali che raccolgono vestiti usati nella Svizzera italiana, quanto guadagnano dalla vendita dei vestiti usati che ricevono in dono e cosa ne ... Riporta rsi.ch