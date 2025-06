Rimini uccise un 23enne armato di coltello | chiesta l' archiviazione per il carabiniere

In un drammatico episodio a Rimini, un carabiniere ha aperto il fuoco per difendersi da un giovane armato di coltello, che aveva già ferito quattro persone e minacciava di uccidere. La richiesta di archiviazione per il militare sottolinea come, in situazioni di estrema minaccia, la tutela della propria incolumità diventi una priorità imprescindibile, lasciando emergere l’importanza di interventi tempestivi e decisivi in momenti di crisi.

Per i pm, quando ha aperto il fuoco, è stato costretto a farlo per tutelare la propria incolumità. Il giovane aveva già ferito 4 persone e minacciava di uccidere il militare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rimini, uccise un 23enne armato di coltello: chiesta l'archiviazione per il carabiniere

