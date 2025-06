Righe stelle e inclusività | il trend marinaretto di Yamamay è già un must di stagione

Scopri la magia delle onde con la nuova collezione Yamamay "Righe Stelle e Inclusività", il trend marinaretto di stagione che unisce eleganza e libertà. Dai classici blu e bianco ai dettagli vivaci come cordoncini rossi e charm di stelle marine, questa linea celebra il corpo, lo stile nautico e la voglia di avventura. Per un’estate indimenticabile all’insegna di stile, comfort e inclusività...

Dal blu al bianco, dai cordoncini rossi agli charm di stelle marine. La collezione che celebra il corpo e l’estate, tra eleganza, libertà e stile nautico . Il ritorno delle righe è uno dei trend più in voga per l’estate 2025, e non c’è marchio che interpreti questa tendenza con maggiore eleganza di Yamamay. Con la sua nuova collezione marinaio, il brand si riconferma punto di riferimento per un’estate che profuma di mare, sole e avventure mediterranee. La collezione, con righe bianche e blu, arricchita da dettagli sofisticati come cordoncini rossi e charm a forma di stelle marine, non è solo un omaggio alla tradizione marittima, ma un vero e proprio tributo alla bellezza naturale di ogni corpo, per tutte le fisicità. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Righe, stelle e inclusività: il trend “marinaretto” di Yamamay è già un must di stagione

