Rifiuti cresce la raccolta differenziata a Ravenna | in quattro anni un incremento del 19%

Ravenna si conferma protagonista nella crescita della raccolta differenziata in Emilia-Romagna, con un aumento del 19% in soli quattro anni e un record del 78% nel 2023. Questo risultato testimonia l’impegno della città verso un modello di gestione dei rifiuti più sostenibile e consapevole. Nonostante i progressi siano evidenti, è fondamentale continuare su questa strada per raggiungere gli ambiziosi obiettivi regionali e proteggere il nostro ambiente.

La raccolta differenziata in Emilia-Romagna continua a crescere: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all'80% che rappresenta l'obiettivo regionale del 2027. E Ravenna, con l'incremento più alto negli ultimi anni fra le province emiliano-romagnole, raggiunge il 78%.

