Rifiuti abusivi | Per i cittadini una spesa extra di oltre 90 mila euro

spazzatura abbandonata illegalmente comporta costi elevati che ricadono sulle tasche di tutti i cittadini. Con una spesa che supera i 90 mila euro, il problema dell’abbandono dei rifiuti in Brianza richiede un intervento immediato e responsabile. È arrivato il momento di agire collettivamente per tutelare il nostro territorio, migliorare l’ambiente e ridurre i costi sociali di questa piaga. Solo così potremo preservare la bellezza e il valore della nostra regione.

