Rifiuti a Bergamo via i sacchi dalla strada Arrivano le eco-isole interrate

Bergamo si fa avanti verso un futuro più sostenibile, sostituendo i sacchi dei rifiuti con innovative eco isole interrate. Le prime sei installazioni, finanziate dai fondi PNRR, rivoluzioneranno il modo di gestire i rifiuti nelle zone più centrali della città, dove l’attività è intensa e la qualità della vita merita un upgrade. Un passo importante per rendere Bergamo più smart e rispettosa dell’ambiente.

LA NOVITÀ. Le prime sei saranno finanziate con i fondi Pnrr. L’assessora Ruzzini: «Le metteremo nelle aree centrali, dove ci sono più attività». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Rifiuti, a Bergamo via i sacchi dalla strada. Arrivano le eco-isole interrate

In questa notizia si parla di: rifiuti - bergamo - sacchi - strada

L'Eco di Bergamo Vai su Facebook

Rifiuti, a Bergamo via i sacchi dalla strada. Arrivano le eco-isole interrate; Cambia la raccolta rifiuti contro i disagi in centro; Rinnovata la convenzione per la distribuzione dei sacchi dei rifiuti nelle edicole di Bergamo.

Rifiuti, a Bergamo via i sacchi dalla strada. Arrivano le eco-isole interrate - Il servizio per l’assistenza archeologica agli scavi è stato affidato ad una ditta specializzata, un’assegnazione di poco conto dal punto di vista economico (parliamo di poco più di 2mila euro) ma ... Da ecodibergamo.it

Treviglio, sacchi di rifiuti gettati in strada Scatta la multa per 47 cittadini incivili - Rifiuti di casa lasciati nei cestini per strada a Treviglio (Foto di Cesni) Complessivamente sono stati rinvenuti e controllati i contenuti di 171 sacchi, abbandonati per strada o nei cestini da ... Riporta ecodibergamo.it