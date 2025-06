Ridurre i rifiuti organici con il compost è una scelta sostenibile che porta vantaggi concreti Oltre ai benefici ambientali infatti chi lo pratica può ottenere uno sconto sulla tassa rifiuti

Il compostaggio domestico rappresenta una soluzione vincente per ridurre i rifiuti organici, combattere lo spreco alimentare e risparmiare sulla Tari. Questa pratica sostenibile sta conquistando le amministrazioni italiane, premiando chi la adotta con uno sconto sulla tassa rifiuti fino al 30%. Con la scadenza del 30 giugno alle porte, adottare il compost è un gesto concreto per un futuro più verde e conveniente: il compostaggio, però, richiede impegno e attenzione per garantire risultati efficaci e duraturi.

R idurre i rifiuti, combattere lo spreco alimentare e ottenere uno sconto sulla Tari: il compostaggio domestico è una pratica che sta guadagnando sempre piĂą spazio nelle politiche ambientali dei Comuni italiani. Con la scadenza del 30 giugno per presentare domanda, chi decide di trasformare gli scarti alimentari in fertilizzante naturale può beneficiare di una riduzione sulla tassa rifiuti che varia tra il 10% e il 30%. Il compostaggio, però, non è solo un incentivo economico: è un tassello fondamentale dell’economia circolare, un modo per promuovere una gestione piĂą consapevole delle risorse. Ogni anno generiamo 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili: come ridurli? X Sconto sulla Tari per chi fa compostaggio domestico: come funziona e quanto conviene. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ridurre i rifiuti organici con il compost è una scelta sostenibile che porta vantaggi concreti. Oltre ai benefici ambientali, infatti, chi lo pratica può ottenere uno sconto sulla tassa rifiuti

In questa notizia si parla di: rifiuti - ridurre - ambientali - organici

Dal bidone dell’organico alla terra che respira Lo sapevi che fare bene la raccolta dell’organico aiuta a combattere la desertificazione? Il compost ottenuto dai rifiuti organici nutre il suolo, lo mantiene vivo e fertile ? Separare correttamente gli scarti alime Vai su Facebook

Settimana per la riduzione dei rifiuti: focus sul tema del “Food Waste”; #Tempodiagire: 05 febbraio 2025 la sostenibilità inizia dalla nostra tavola.; LANDFEED, i rifiuti organici diventano fertilizzanti biologici.

Rifiuti come risorsa: il ruolo strategico degli impianti per un'economia circolare - L’Italia, con la sua forte spinta verso modelli sostenibili, sta investendo in tecnologie di ultima generazione che permettono di separare e trattare i rifiuti con processi avanzati, contribuendo alla ... Da perugiatoday.it

Rifiuti ambientali, le cifre e il loro impatto: l’importanza dello smaltimento - Le manifatture che producono rifiuti speciali non pericolosi sono diverse, e appartengono a diversi settori come l’agroalimentare, l’edilizia, la metalmeccanica e il commercio. Lo riporta quifinanza.it