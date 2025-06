Ricostruzione post terremoto l' impegno della Regione | Abbiamo chiesto al governo di inserirla nel decreto alluvione

La regione si impegna con determinazione nella ricostruzione post-terremoto, chiedendo al governo di inserire questa urgente priorità nel decreto alluvione. Con circa 130 milioni necessari per completare i lavori, si sono già avviati interventi immediati, come quelli nelle scuole. Ora è fondamentale raccogliere risorse e passare dalle emergenze alla ricostruzione definitiva, affinché le comunità possano tornare a vivere e crescere in un ambiente sicuro e resilientemente rinato.

"Per completare i lavori necessari servono circa 130 milioni. Le risorse per le attività in emergenze ci sono state assegnate e gli interventi più urgenti, ad esempio quelli relativi alle scuole, li abbiamo fatti: ora occorre completare la ricostruzione". Così l'assessore Davide Baruffi.

