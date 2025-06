Ricostruzione post alluvione vertice a Modigliana con Curcio | al via l’affidamento dei lavori per 60 milioni di euro

Un importante vertice a Modigliana ha segnato il passo verso la rinascita, con la presenza del commissario straordinario Fabrizio Curcio. L’obiettivo è accelerare la ricostruzione post alluvione, con 12 Conferenze di servizio in programma entro il 20 giugno e l’affidamento dei lavori per circa 60 milioni di euro. Questa strategia rappresenta un passo cruciale per restituire sicurezza e speranza alle comunità colpite.

