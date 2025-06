Riconvertire i bus termici in elettrici la Var di Grugliasco lancia la nuova linea produttiva

Trasformare bus termici in bus elettrici. È quello che accade alla Var, azienda di ricambi che oggi, mercoledì 18 giugno 2025, a inaugurato il suo polo di riconversione in corso Allamano a Grugliasco, dove è presente da tempo. L'occasione è anche una commessa ricevuta da Autolinee Toscane, per.

