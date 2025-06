Rico Lewis rischia di sfigurare un avversario al Mondiale per Club | cosa ha visto l'arbitro

Nel cuore di Manchester City-Wydad, un episodio sorprendente ha scatenato discussioni tra tifosi e esperti: Rico Lewis, protagonista di un intervento rischioso, ha rischiato di sfigurare un avversario, attirando l’attenzione dell’arbitro. La decisione di assegnare un rosso diretto ha acceso le polemiche e acceso i riflettori su un episodio curioso che potrebbe avere ripercussioni importanti. Scopriamo insieme cosa ha visto l’arbitro e il dietro le quinte di questa situazione intricata.

Manchester City-Wydad Casablanca 2-0 LIVE: espulso Rico Lewis - In una sfida ricca di emozioni, il Manchester City si sbarazza 2-0 del Wydad Casablanca grazie alle reti di Foden e Doku.

