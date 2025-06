Riccione Estate Danza | cinque giornate di formazione con i protagonisti della coreografia

Ama muoversi, scoprire nuove tecniche e condividere la passione per la danza. Dal 14 al 18 luglio, Riccione si trasforma nel palcoscenico ideale per cinque intense giornate di formazione con i protagonisti della coreografia. Red - Riccione Estate Danza offre l’opportunità unica di immergersi nei mondi della danza classica, contemporanea, modern e urban, creando un ponte tra talenti emergenti e maestri affermati. Un’esperienza imperdibile per chi desidera elevare il proprio talento e vivere la magia del palco.

Dal 14 al 18 luglio torna Red - Riccione Estate Danza, il piĂą atteso appuntamento estivo dedicato alla formazione e all’incontro tra giovani danzatori e i grandi nomi della coreografia contemporanea. Un evento speciale dedicato alla danza classica, contemporanea, modern e urban, pensato per chi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riccione Estate Danza: cinque giornate di formazione con i protagonisti della coreografia

In questa notizia si parla di: danza - riccione - estate - formazione

: ’ Il comitato Viale Dante, Riccione e la Nuova Associazione Riccione Alba propongono un’estate ricca di eventi, dai Giardini dell’Alba fino al lungomare. Il calendario: - ’ Vai su Facebook

Riccione Estate Danza: cinque giornate di formazione con i protagonisti della coreografia; Riccione Estate Danza: cinque giornate di formazione con i protagonisti della coreografia; Riccione Estate Danza 2025: dal 14 al 18 luglio cinque giorni di energia e creativitĂ tra i grandi della coreografia.

Riccione Estate Danza: cinque giornate con i protagonisti della coreografia contemporanea - Dal 14 al 18 luglio 2025 torna RED – Riccione Estate Danza, il più atteso appuntamento estivo dedicato alla formazione e all’incontro tra giovani danzatori e i grandi nomi della coreografia contempora ... Scrive chiamamicitta.it

A Riccione prende vita una Notte Rosa magica tra danza, arte e grandi ospiti - Le grandi étoile della danza internazionale provenienti dai più prestigiosi teatri del mondo, chiamate a Riccione da Kledi, saliranno sul grande palco di piazzale Roma davanti al mare per una serata d ... Si legge su chiamamicitta.it