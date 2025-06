Ricci bufera Marche | Affidopoli toglie il sonno al Pd | ecco cosa dicono le carte dell’inchiesta

L’ombra di “Affidopoli” scuote le Marche e mette in fermento il PD, tra smentite e interrogativi. Matteo Ricci, protagonista involontario di questa tormenta, non è indagato, ma le carte emerse dall’inchiesta alimentano dubbi e tensioni interne. La regione si trova di fronte a un bivio, mentre il futuro politico si tinge di incertezza. E ora, ecco cosa rivelano le carte dell’inchiesta…

Regione Marche e imbarazzi nel Pd per il caso cosiddetto “Affidopoli” che da giorni sta facendo tremare il Pd. Cominciamo col dire che Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e autocandidatosi a competere alle prossime Regionali con l’uscente Acquaroli del centrodestra, non è indagato. Vicepresidente Anci, fresco dell’elezione al Parlamento europeo, la sua candidatura ora non appare così scontata. L’inchiesta sugli affidamenti diretti da parte del comune di Pesaro proprio ai tempi in cui Ricci era primo cittadino sono lì ad imbarazzare i dem. Si tratta di una indagine della Procura su presunte irregolarità che riguarderebbero 600 mila euro di affidamenti diretti in favore di un paio di associazioni culturali da parte del Comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ricci, bufera Marche: “Affidopoli” toglie il sonno al Pd: ecco cosa dicono le carte dell’inchiesta

