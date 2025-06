Riccardo Bossi nei guai il primo figlio del senatur Condannato a 16 mesi per maltrattamenti sulla madre

Riccardo Bossi, il primo figlio del Senatur, si trova al centro di una difficile vicenda giudiziaria: condannato a 16 mesi per presunti maltrattamenti sulla madre. Tra le accuse emergono anche ripetute richieste di denaro, un capitolo che mette in evidenza le tensioni familiari e le ombre che si allungano sull’eredità politica e personale della famiglia Bossi. Una vicenda che scuote l’opinione pubblica ed evidenzia come i drammi familiari possano diventare pubblici e complessi.

Tra gli episodi contestati dalla Procura a Bossi, che ha sempre negato ogni addebito, ci sono delle incessanti richieste di denaro.

