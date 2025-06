Riccardo Bossi condannato per maltrattamenti alla madre | 16 mesi in primo grado

Una vicenda sconvolgente scuote il mondo politico e familiare: Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi di reclusione per maltrattamenti alla madre. La sentenza del tribunale di Varese, emessa in primo grado e non ancora definitiva, getta nuova ombra sulla famiglia Bossi, rivelando un lato inaspettato e delicato di questa nota dinastia politica. La vicenda continua a suscitare scalpore e riflessioni sulla complessità delle relazioni familiari.

La condanna di Riccardo Bossi per maltrattamenti alla madre. Una nuova vicenda giudiziaria coinvolge Riccardo Bossi, figlio maggiore di Umberto Bossi, fondatore della Lega. Il tribunale di Varese lo ha condannato in primo grado a 1 anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti nei confronti della madre, fatti che risalgono al 2016. La condanna, emessa dopo un processo in cui Bossi Jr. non è mai comparso in aula, si basa su una serie di episodi riportati dalla Procura e confermati, in parte, dalla stessa madre durante l'iter giudiziario. I fatti contestati a Riccardo Bossi. Tra le accuse più gravi mosse a Riccardo Bossi, vi sarebbero: Incessanti richieste di denaro rivolte alla madre.

