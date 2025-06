Riccardo Bossi condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti sulla madre

Una recente sentenza scuote il mondo politico e non solo: Riccardo Bossi, figlio di Umberto Bossi, è stato condannato a un anno e quattro mesi per maltrattamenti sulla madre. Il processo, che risale al 2016, si è concluso con questa decisione e ora si attende l’esito dell’appello. Una vicenda che riaccende il dibattito su responsabilità e limiti, portando alla luce questioni delicate ancora tutte da approfondire.

Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Lo ha deciso il giudice monocratico del Tribunale di Varese nel processo con al centro fatti che risalgono al 2016. Le motivazioni della sentenza saranno depositate in 90 giorni. Sentito da LaPresse il legale del 46enne, Federico Magnante, ha annunciato “ricorso in appello” contro la condanna. Riccardo Bossi condannato per per frode sul reddito di cittadinanza. Si tratta dell’ultima vicenda giudiziaria che coinvolge il figlio del Senatur. Lo scorso anno è stato prima indagato e poi condannato a due anni e sei mesi con rito abbreviato per aver recepito indebitamente il reddito di cittadinanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riccardo Bossi condannato a un anno e 4 mesi per maltrattamenti sulla madre

Le richieste di denaro, gli scatti d’ira, gli insulti: Riccardo Bossi condannato a 16 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre - Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti sulla madre, un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sui limiti del rispetto familiare.

