Riccardo Bossi, figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi per maltrattamenti nei confronti della madre Gigliola Guidali. La sentenza del tribunale di Varese riguarda fatti risalenti al 2016. La donna, prima moglie del senatur, aveva denunciato il figlio per maltrattamenti e minacce salvo poi rimettere la querela e spiegare al giudice che i rapporti tra loro erano tornati sereni. Questo ha fatto automaticamente cadere l’accusa di minacce, lasciando però aperta quella per maltrattamenti per la quale si procede d’ufficio. L’avvocato di Riccardo, Federico Magnante, ha già annunciato il ricorso in Appello. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Riccardo Bossi condannato a 16 mesi: ecco perché

