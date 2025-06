Riasfaltatura dell' incrocio Giardini Amendola una notte di chiusura per lavori

Per garantire un intervento efficace e sicuro, la circolazione sarà sospesa nell’intersezione tra via Giardini, viale Amendola e la tangenziale Neruda dalle 21.30 del 20 giugno alle 6 del 21 giugno. Durante questa notte di chiusura, i lavori di riasfaltatura trasformeranno l’incrocio, migliorando la viabilità e la sicurezza per tutti. Un intervento fondamentale per rendere le strade di Modena più efficienti e sicure.

