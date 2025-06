Riapre la piscina delle Ginestre Ci si può tuffare fino al tramonto E il giovedì musica e cocktail

L’estate sta finalmente tornando a Le Ginestre, con la riapertura della piscina scoperta prevista per sabato 21 giugno. Immaginate di tuffarvi fino al tramonto, sorseggiando drink e ascoltando musica, immersi nella meravigliosa cornice della montagna pistoiese. Un’occasione perfetta per vivere momenti di relax e allegria, in un luogo che da sempre incanta i visitatori. La stagione calda si apre con entusiasmo: non resta che tuffarsi e lasciarsi conquistare!

Sabato 21 giugno riapre la piscina de Le Ginestre, quasi a certificare che l’estate è arrivata e Maresca si dichiara pronta ad accoglierla, offrendo l’accoglienza che da sempre contraddistingue la bella località del Comune di San Marcello Piteglio. In realtà ad aprire è la piscina scoperta, poichè quella coperta è stata in attività anche durante il periodo invernale. "Nel cuore della montagna pistoiese – scrivono i gestori della Nuoto Montagna Pistoiese Asd nel volantino di presentazione – ti aspetta un angolo di relax, natura e divertimento. Tornano anche gli imperdibili aperituffi: ogni giovedì di luglio, musica, cocktail e tuffi al tramonto, con chiusura prolungata fino alle 21". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riapre la piscina delle Ginestre. Ci si può tuffare fino al tramonto. E il giovedì musica e cocktail

