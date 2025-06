Ri-generazioni Civiche | artiste per la pace lavoro e pianeta in una mostra a Palazzo Zanca

Domani, giovedì 19 giugno alle ore 18, a Palazzo Zanca si apre la mostra collettiva "Ri-generazioni Civiche: artisti per la pace, il lavoro e il pianeta". Un’occasione unica di riflettere e ispirare, attraverso poster d’arte contemporanea, le sfide civiche e sociali che ci chiamano a unire creatività e impegno. L’ingresso è libero, e i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile inaugurano un percorso di speranza e rinascita culturale.

Si inaugura domani, giovedì 19 giugno, alle ore 18, a Palazzo Zanca, la mostra collettiva di poster art "Ri-generazioni Civiche: artist? per la pace, il lavoro, il pianeta, la cittadinanza". L’esposizione ad ingresso libero, introdotta dai saluti istituzionali del sindaco Federico Basile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Ri-generazioni Civiche": artiste per la pace, lavoro e pianeta in una mostra a Palazzo Zanca

In questa notizia si parla di: generazioni - civiche - pace - lavoro

Una follia inutile e dannosa. Quello che serve all'Italia e ai giovani non sono più armi ma la sicurezza di un lavoro stabile e pagato bene, una sanità pubblica gratuita e che funziona, scuole che non cadano a pezzi e classi con meno alunni, mezzi di trasporto e Vai su Facebook

Ri-generazioni Civiche: artiste per la pace, lavoro e pianeta in una mostra a Palazzo Zanca; Call for Artists Ri-generazioni Civiche: fino al 6 aprile è possibile partecipare alla campagna di poster-art sui diritti europei; A Messina “Ri-generazioni di Pace” per ricordare la nascita dell’UE.

Cantiere per la Pace: pubblicato l’avviso regionale per l’adesione alla rete partecipativa promossa dalla Regione Umbria - La Regione Umbria ha pubblicato l'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ad aderire al "Cantiere per la ... Riporta orvietosi.it

Pace, lavoro e Referendum: il dibattito - Cenni ha anticipato un progetto: la realizzazione di una gigantesca bandiera della pace con la partecipazione ... Secondo lanazione.it