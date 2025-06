Rexal Ford a Malta single e senza figli sui social italiani si chiama Matteo Capozzi | le tante identità di Francis Kaufmann Lui e Stella erano due spie

Nel cuore di Malta, Rexal Ford, noto sui social italiani come Matteo Capozzi, nascondeva più di un segreto. La sua identità si intreccia con quella di Francis Kaufmann, un uomo coinvolto in un tragico mistero che ha scosso Roma: l’omicidio di una bambina a Villa Pamphili. Un enigma che mette in discussione le apparenze e svela un mondo di inganni e passioni celate sotto la superficie.

Era single Rexal Ford. O quanto meno all'anagrafe di Malta Francis Kaufmann, il 46enne americano accusato di aver ucciso la bimba trovata a Villa Pamphili a Roma e di aver occultato il.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

