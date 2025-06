Return to Silent Hill | Il film nelle sale da gennaio 2026

Return to Silent Hill, il film ispirato alla celebre saga videoludica, arriverà nelle sale USA da gennaio 2026. Dopo l'accordo di distribuzione con CineVerse siglato a maggio, il regista Christophe Gans, già dietro al primo capitolo del 2006, ha confermato la data di uscita a partire dal 23 gennaio 2026. Un evento atteso dai fan, pronto a riappropriarsi dell'atmosfera misteriosa e inquietante della città. Return to Silent Hill promette di riportare sul grande schermo le atmosfere uniche del gioco.

Return to Silent Hill, il film ispirato alla famosa IP videoludica, uscirà nelle sale USA da gennaio 2026. Dopo l'accordo di distribuzione siglato con CineVerse nel mese di maggio, il film di Christophe Gans, già regista del primo adattamento datato 2006, ha ottenuto una data di rilascio a partire dal 23 gennaio 2025, a confermarlo un articolo firmato da Bloody Disgusting. Return to Silent Hill arriverà al cinema sulla scia del successo del remake del secondo capitolo videoludico, su cui si baserà il film, ma anche nel 20° anniversario dell'uscita dell'adattamento cinematografico.

