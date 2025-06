Restyling della Zucchi, c’è l’ok ai fondi.

Il restyling della Zucchi C8217232 e l'innovativo progetto di rigenerazione urbana stanno trasformando il paesaggio locale, creando spazi vibranti e ricchi di storia. Dalle iniziative di comunità come ‘Ritrovarsi e conoscersi’ a Baiso e ‘Una comunità Biodiversa’ a Quattro Castella, fino alle opere finanziate grazie ai fondi regionali, questa rinascita rappresenta un segnale di speranza e progresso per l’intera regione, aprendo nuove opportunità di crescita e coesione sociale.

C’è il restyling dell’ex Caserma Zucchi e del Parco del Popolo, che si tradurrà in un nuovo spazio urbano con una valorizzazione delle connessioni storiche. Ma non solo: ci sono il progetto ‘Ritrovarsi e conoscersi’ a Baiso e ‘Una comunità Biodiversa’ a Quattro Castella, oltre ad altri due rigenerazioni urbane che hanno avuto finalmente il finanziamento dal bando regionale. Soldi che erano parecchi attesi da tutti i municipi, e che in particolare per Reggio vogliono dire sbloccare la fondamentale partita della ‘resurrezione’ dell’area Zucchi. In piazza Prampolini atterra un contributo da un milione e 250mila euro, che si va ad aggiungere allo stanziamento della stessa cifra già pronto da parte della stessa aministrazione, come recentemente sottolineato dall’assessora Stefania Bondavalli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it