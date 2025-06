Resta impigliato tra gli alberi mentre fa parapendio

Un’avventura che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma che si è conclusa con un lieto fine grazie alla prontezza dei soccorsi e al coraggio dello sportivo. La mattina di ieri a Luson si è trasformata in una vera e propria prova di forza e determinazione, dimostrando ancora una volta come l’adrenalina e il cuore possano fare la differenza tra rischio e salvezza.

Esperienza da brividi, ma con lieto fine, quella vissuta da uno sportivo nella mattinata di ieri, martedì 17 maggio, a Luson. Erano da poco passate le 11 quando è stato lanciato l’allarme poiché quest’ultimo, mentre stava facendo una sessione di parapendio, è rimasto incastrato tra gli alberi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Resta impigliato tra gli alberi mentre fa parapendio

