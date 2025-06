Repubblica | Il Napoli formato Premier | dopo De Bruyne assalto a Sancho e Nunez

Il Napoli si trasforma in una vera e propria potenza internazionale, emulando le grandi squadre della Premier League. Dopo aver conquistato lo scudetto con Conte, gli azzurri mirano a dominare anche in Champions League, arricchendo la rosa con talenti provenienti dall’Inghilterra come Sancho e Nunez. Marco Azzi su Repubblica Napoli analizza questa strategia audace: il mercato inglese diventa il nuovo obiettivo per consolidare il sogno europeo del club partenopeo.

"> Il Napoli non si ferma. Dopo lo scudetto conquistato con Antonio Conte in panchina, gli azzurri puntano a dominare anche in Champions League, allestendo una rosa sempre più ispirata alla Premier League. Lo racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, sottolineando come lo shopping inglese sia ormai una strategia precisa del club partenopeo. McTominay, Gilmour, Lukaku e ora De Bruyne La Premier League, campionato più ricco e competitivo al mondo, è diventata la principale fonte del mercato azzurro. Il primo segnale è arrivato un anno fa con gli arrivi di Romelu Lukaku e Billy Gilmour, seguiti dalla consacrazione dello scozzese Scott McTominay, ex Manchester United, protagonista assoluto del tricolore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Il Napoli formato Premier: dopo De Bruyne, assalto a Sancho e Nunez”

In questa notizia si parla di: napoli - premier - repubblica - bruyne

Napoli abbattuto, sfuma il colpo: è sfida tra Juve e Premier - Il Napoli si prepara a una stagione cruciale dopo il ritorno in Champions League, pianificando le prossime operazioni di mercato.

Il Napoli vuole chiudere un altro colpo grosso dalla Premier League: occhi puntati su Jadon Sancho Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, il club starebbe pensando di portare in azzurro il giocatore rientrato al Manchester United dopo il prestit Vai su Facebook

Capolavoro De Laurentiis: con De Bruyne consacra il Napoli club di livello europeo, lo rende meta ambita per ogni campione e soprattutto ribalta i rapporti di forza in Italia sottomettendo il Nord Con la Juventus in pieno caos, l'Inter in confusione e il Milan che Vai su X

De Bruyne costa poco al Napoli: 6 milioni netti a stagione, più 10 alla firma (Repubblica); È il giorno di De Bruyne. Colpo storico del Napoli, un top player per Conte; Repubblica - De Bruyne ha scelto Napoli e una villa a Posillipo, rifiutando 3 offerte ricchissime: il retroscena.

CURIOSITA' - Napoli, De Bruyne e la modifica della bio su Instagram, ecco il motivo - L'edizione quotidiana di Repubblica scrive a proposito della bio Instagram del nuovo acquisto del Napoli Kevin De Bruyne: "Nella scorsa stagione al Napoli era mancata la qualità e la risposta del pres ... Secondo napolimagazine.com

Rispunta sulla biografia social di De Bruyne il Manchester City: ecco il motivo - I tifosi del Napoli più attenti nelle ultime ore hanno notato un cambio nella biografia social di Kevin De Bruyne. Lo riporta msn.com