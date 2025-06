Report Sicurezza & Lavoro | L’Italia del lavoro per mantenere alta la sua competitività deve scegliere la strada della sicurezza

In un mondo del lavoro sempre più competitivo, la sicurezza sul lavoro rappresenta il pilastro fondamentale per garantire crescita sostenibile e benessere. Le aziende produttrici di dispositivi innovativi e i consulenti specializzati svolgono un ruolo cruciale nel creare ambienti sicuri e conformi alle normative. Solo investendo nella prevenzione si può mantenere alta la qualità, tutelare i lavoratori e rafforzare la competitività nazionale. La sicurezza è il vero motore del progresso, perché proteggere le persone significa investire nel futuro.

Un ruolo fondamentale spetta alle aziende produttrici di dispositivi per la sicurezza, attrezzature per le bonifiche ambientali, sistemi di prevenzione tecnologici e innovativi. Infine, ma di primaria importanza, i consulenti della sicurezza che concorrono a proteggere la salute e il benessere dei lavoratori attraverso l'informazione, la formazione e il supporto all'imprenditore per l'attuazione delle norme a tutela della salute dei dipendenti. Punto di riferimento in questo ambito è lo studio CPS consulenti per la sicurezza, a cui è stata dedicata la copertina, perché l'impegno e la professionalità in questo campo sono una condizione imprescindibile.

