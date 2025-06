Renzo Arbore | Tra Quelli della notte e Indietro Tutta oggi saprei quale scegliere La Tv attuale ripete se stessa

Renzo Arbore, icona che ha rivoluzionato la televisione italiana con Quelli della notte, riflette a 40 anni di distanza sulla sua carriera e sull’odierna TV. Un viaggio tra passato e presente, tra innovazione e ripetizione, dove Arbore si distingue ancora per la sua spinta creativa. Quale programma odierno avrebbe potuto conquistare il suo spirito? Scopriamolo insieme.

Renzo Arbore si racconta a Fanpage, a 40 anni dalla partenza di Quelli della notte, che in sole 32 puntate cambiò la Tv: "Ho sempre fatto così, per non ripetermi". Lo sguardo sulla Tv di oggi: "De Martino mio erede? Siamo amici, ma diversi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

