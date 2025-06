Renzo Arbore svela i segreti del successo di Quelli della notte con Roberto D’Agostino

Sei pronto a scoprire i segreti dietro il successo di "Quelli della Notte"? Renzo Arbore, insieme a Roberto D'Agostino, svela aneddoti e retroscena di uno degli spettacoli più rivoluzionari della televisione italiana. In occasione del 40º anniversario della prima messa in onda, Rai Cultura propone uno speciale che riporta gli spettatori indietro nel tempo, celebrando un’epoca indimenticabile e lasciando emergere le chiavi del suo successo. Un viaggio nella storia che non puoi perdere.

In occasione del 40esimo anniversario della prima messa in onda di “ Quelli della Notte” (1985), Rai Cultura propone uno speciale televisivo dedicato a uno degli spettacoli più innovativi della televisione italiana. In ond a mercoledì 18 giugno alle ore 21.15 su Rai 5, quando gli spettatori potranno rivivere i momenti più significativi di questo programma che ha segnato un’epoca nel panorama televisivo nazionale. Concepito come un viaggio nella memoria collettiva e nella storia del linguaggio televisivo, il programma racconta l’incontro al Teatro Ateneo dell’Università Sapienza, a Roma, nel quale, anche attraverso il materiale d’archivio, l’integrazione di contenuti esclusivi e documenti personali forniti dagli ospiti si tenta di restituire la complessità e la forza innovativa di uno show che ha segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Renzo Arbore svela i segreti del successo di “Quelli della notte” con Roberto D’Agostino

In questa notizia si parla di: notte - renzo - arbore - svela

Renzo Arbore: “Tra Quelli della notte e Indietro Tutta oggi saprei quale scegliere. La Tv attuale ripete se stessa” - Renzo Arbore, icona che ha rivoluzionato la televisione italiana con Quelli della notte, riflette a 40 anni di distanza sulla sua carriera e sull’odierna TV.

..Una scena tra una turista straniera ed un Romano, che svela come chi visita Roma ne sa mediamente di più di chi ci abita..era il 1957, ma forse oggi è... Vai su Facebook

Renzo Arbore svela i segreti del successo di “Quelli della notte” con Roberto D’Agostino; Una “ Notte Romantica“. Inaugura la lunga stagione; Tony Effe e la battuta sulla figlia con Giulia De Lellis: Appena nasce entro in carcere, poi svela come investe i suoi soldi.

Renzo Arbore: “Tra Quelli della notte e Indietro Tutta oggi saprei quale scegliere. La Tv attuale ripete se stessa” - Renzo Arbore si racconta a Fanpage, a 40 anni dalla partenza di Quelli della notte, che in sole 32 puntate cambiò la Tv: "Ho sempre fatto così ... Da fanpage.it

“Quelli della Notte… in Cattedra”: Renzo Arbore protagonista dello speciale Rai Cultura per i 40 anni dello show che ha rivoluzionato la TV - “Quelli della Notte”, ideato e condotto da Renzo Arbore, varietà trasmesso per la prima volta in seconda serata su RaiDue per 32 puntate ... corrierequotidiano.it scrive