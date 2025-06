Reno Road Jazz a tutta musica fino a metà agosto tra i comuni della Bassa Bolognese

Preparati a un’estate all’insegna del jazz, del blues e del soul lungo la Reno Road! L’undicesima edizione di Reno Road Jazz porta live energie e creatività tra i comuni della Bassa Bolognese, grazie alla direzione artistica di Sandro Comini. Un viaggio musicale senza confini, che continua domani sera con un nuovo appuntamento imperdibile: non perdere l’occasione di vivere questa magica esperienza sonora!

Bologna, 18 giugno 2025 – Energia pura, creatività libera, interplay jazz con la malinconia del blues e l’euforia del soul. Musica senza distorsioni per l'undicesima edizione di Reno Road Jazz allestita dall’ Unione Reno Galliera con la griffe di Sandro Comini, trombonista e direttore d’orchestra: dieci rendez-vous spalmati tra i comuni della Bassa Bolognese. Si continua domani sera (ore 21.30) – dopo il debutto a Bentivoglio, alla Corte del Castello – in piazza Martiri della Liberazione di San Pietro in Casale con il progetto «Lucius in fabula» ispirato da Comini che ritesse in chiave jazz l’epopea di Lucio Dalla, da «Caruso» e «Futura» ad «Anna e Marco». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reno Road Jazz, a tutta musica fino a metà agosto tra i comuni della Bassa Bolognese

