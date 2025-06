Regno Unito | inflazione in calo ma la Bank of England resta cauta

Il Regno Unito registra un lieve calo dell’inflazione, passando dal 3,5% di aprile al 3,4% di maggio, confermando un trend di stabilizzazione. Tuttavia, l’Office for National Statistics ha riconosciuto un errore nei dati di aprile, influenzato da informazioni errate del Dipartimento dei Trasporti. Nonostante questa correzione, la Bank of England si mantiene cauta, sottolineando che la strada verso la stabilità rimane ancora lunga. Come sottolinea Richard Flax di Moneyfarm, la prudenza resta la chiave in questo scenario incerto.

L' i nflazione complessiva nel Regno Unito è calata come da attese, passando dal 3,5% di aprile al 3,4% di maggio. L'Office for National Statistics, però, ha ammesso un errore nella lettura di aprile, causato dall'inesattezza di alcuni dati del Dipartimento dei Trasporti, che avevano portato a una sovrastima di 0,1 punti percentuali. Sebbene l'ONS abbia scelto di non rivedere i dati, commenta Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, l'incidente ha sollevato preoccupazioni più ampie circa l'affidabilità dei dati economici UK. I dati confermano la posizione attuale della BoE. Alla luce degli ultimi numeri, sottolinea l'analista, il Regno Unito appare ancora nettamente in ritardo rispetto all'Unione Europea nella lotta all'inflazione.

