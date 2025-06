Regime Change tra dittatori buoni e rivoluzionari cattivi | settant’anni di rovesciamenti sotto la regia dell’Occidente

Da settant'anni, l'Occidente gioca a scambiare dittatori "buoni" con rivoluzionari "cattivi", alimentando un ciclo di rovesciamenti e rivoluzioni spesso giustificati con la bandiera della democrazia. Ma la realtà smentisce questa narrazione: guerre, colpi di Stato e destabilizzazioni mascherate da interventi umanitari. È tempo di mettere sotto la lente critica questa retorica e chiedersi: a chi davvero serve questa perpetua scena di regime change?

L'esportazione della democrazia è il grande mito fondativo della politica estera occidentale. Una bandiera impugnata da Washington e Londra, e a ruota da Bruxelles, ogni volta che si rende necessario giustificare una guerra, un colpo di Stato, una destabilizzazione. Ma la cronaca storica, alla prova dei documenti e delle conseguenze, racconta tutt'altro: guerre mascherate da operazioni umanitarie, regimi democratici rovesciati nel nome della libertà , e il caos sistematico come prodotto finale. Non è solo una sequenza di errori: è un metodo. Perché le bugie ricorrono, le motivazioni si ripetono, e i risultati – repressione, terrorismo, povertà – sono la regola, non l'eccezione.