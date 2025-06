Refezione scolastica come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli | aumentano le fasce di contribuzione

A Napoli, le tariffe della refezione scolastica potrebbero presto subire importanti modifiche, con l'aumento delle fasce di contribuzione per adeguarsi alle nuove esigenze comunali. La recente riunione della Commissione istruzione e famiglia, guidata da Aniello Esposito, ha aperto un dibattito cruciale sulla revisione delle quote e sull’espansione degli asili nido, segnando un passo fondamentale verso un sistema più inclusivo e sostenibile. Ma quali saranno gli impatti concreti per le famiglie napoletane?

La Commissione istruzione e famiglia del Comune di Napoli, presieduta da Aniello Esposito, si è riunita per discutere dei temi della revisione delle quote di contribuzione a carico delle famiglie per la refezione scolastica e dell'ampliamento degli asili nido. L’assessora all'istruzione Maura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Refezione scolastica, come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli: aumentano le fasce di contribuzione

In questa notizia si parla di: refezione - scolastica - napoli - contribuzione

Refezione scolastica, come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli: aumentano le fasce di contribuzione; Eventi sismici del 13-14-15 marzo 2025 nell'area dei Campi Flegrei; Parte la refezione scolastica a Napoli: entro quanto il servizio sarà attivato in tutti gli istituti.

Refezione nelle scuole a Napoli, si parte il 3 novembre per l’anno 2022-23 - Parte giovedì 3 novembre a Napoli la refezione scolastica nelle scuole dell'Infanzia Statali e Comunali, nelle scuole primarie (ex elementari) e secondarie di primo grado (ex medie) statali ... fanpage.it scrive

Napoli, deficit refezione scolastica: «Il Comune incassa la metà dei costi» - Strumenti che potrebbero portare a ridurre le perdite del Comune di Napoli nella fornitura del servizio senza aumentare ... Come scrive ilmattino.it