Refezione scolastica a Napoli aumentano le tariffe per asili nido e scuole d'infanzia comunali

Scatta un nuovo ritmo nelle spese scolastiche a Napoli: aumentano le tariffe degli asili nido e delle scuole d'infanzia comunali, oltre a modifiche nelle fasce di contribuzione per le mense scolastiche, passando da 8 a 13. Per le famiglie, si apre un anno scolastico con costi piĂą elevati, ma quali sono le novitĂ precise e come influiranno sul bilancio familiare? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Refezione scolastica, come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli: aumentano le fasce di contribuzione - A Napoli, le tariffe della refezione scolastica potrebbero presto subire importanti modifiche, con l'aumento delle fasce di contribuzione per adeguarsi alle nuove esigenze comunali.

Refezione scolastica, come potrebbero cambiare le tariffe a Napoli: aumentano le fasce di contribuzione - L’assessora Striano, durante l'ultima riunione della Commissione comunale istruzione e famiglia, ha illustrato la proposta di una nuova articolazione del contributo a carico delle famiglie per il serv ... Scrive napolitoday.it

