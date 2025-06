Recupero Fondo Nappo in arrivo 1 milione e mezzo dai fondi europei

Un nuovo importante passo avanti per Scafati: arrivano 1,5 milioni di euro dai fondi europei per il recupero del Fondo Nappo, confiscato al clan Galasso. Il sindaco Pasquale Aliberti ha annunciato con entusiasmo questa notizia, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel restituire legalità e speranza alla comunità . Con un intervento rapido del Sottosegretario Tullio Ferrante, si apre una strada promettente per il futuro della città , dimostrando come azioni concrete possano fare la differenza.

Recupero del Fondo Nappo a Scafati, arriva 1 milione e mezzo di fondi europei per il bene confiscato al clan Galasso. Lo ha annunciato il sindaco Pasquale Aliberti. "Abbiamo chiesto l'intervento del Sottosegretario Tullio Ferrante, che si è subito rapportato con la struttura commissariale per il.

