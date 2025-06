Recruiting day di Arpal Puglia | turismo settore capofila durante i colloqui

Nel cuore di Ostuni, il Recruiting Day di Arpal Puglia ha aperto le porte a un’opportunità unica per il settore turistico, capofila di un’attesa stagione estiva 2025 ricca di progetti e novità. Un appuntamento strategico che ha favorito il confronto tra domanda e offerta di lavoro, creando connessioni solide e promettenti. La sfida ora è trasformare queste occasioni in successi concreti per il territorio e i professionisti coinvolti.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri il "recruiting day" promosso da Arpal Puglia per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, in vista della stagione estiva 2025. L'iniziativa si è tenuta in contemporanea nei centri per l'impiego di Brindisi e Ostuni.

