Recensione del film di danny boyle | 28 anni dopo

Il ritorno di Danny Boyle nel mondo cinematografico, con 28 Anni Dopo, segna un momento epocale per gli appassionati di cinema post-apocalittico. Dopo quasi tre decenni dal suo celebre 28 Giorni Dopo, il regista premiato con l’Oscar riporta sul grande schermo una storia intensa e coinvolgente, che pone al centro riflessioni politiche e sociali attuali. Questo film non è solo un sequel, ma l’inizio di una trilogia destinata a lasciare il segno.

