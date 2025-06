Recanatese | svolta decisiva con l' intervento di Massimiliano Guzzini

La Recanatese sta vivendo una svolta decisiva grazie all'intervento di Massimiliano Guzzini, che ha infuso nuova fiducia e speranza in un momento di incertezza. Tra continui altalenanti di notizie e indiscrezioni, sembra che ieri sera abbia segnato un punto di svolta, aprendo nuove prospettive per il futuro della squadra. Con questa svolta improvvisa, il cammino verso obiettivi ambiziosi si fa ora più chiaro e promettente.

In questa continua alternanza di notizie, o meglio di indiscrezioni, tra speranze e disillusioni, stando ai soliti bene informati la svolta per la Recanatese, auspicata ma improvvisa, potrebbe essere arrivata nel tardo pomeriggio di ieri quando sembrava che invece ci fosse stata l'ennesima frenata su tutto il fronte. Decisivo l'intervento, a quanto pare, di Massimiliano Guzzini che ha sbloccato la situazione manifestando gradimento e fiducia verso l'ingresso di forze nuove, di impronta locale che, almeno in questa prima fase, andrebbero ad affiancare la vecchia proprietà . Le "parti" sono state convocate oggi di buon mattino e, finalmente, ci si metterà seduti attorno ad un tavolo per la definizione delle posizioni e passare quindi alla fase operativa.