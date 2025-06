Reazione a Catena rivolta contro i Tiri Liberi | Vogliamo campioni più simpatici

Reazione a Catena si trasforma in una vera e propria sfida tra amici e campioni, con un tocco di simpatia e spirito di squadra. Nella puntata di mercoledì 18 giugno, le emozioni sono state alle stelle mentre i Tiri Liberi affrontavano i più ambiziosi Baby Boom, creando un mix di risate e colpi di scena. La loro amicizia, infatti, si è rafforzata proprio grazie a questo gioco travolgente, e chissà se riusciranno a conquistare il titolo di campioni…

Oggi, mercoledì 18 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a Catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato il bentornati ai Tiri Liberi, la squadra di campioni formata da Sabrina, Luca e Fabio. A sfidarli ci sono i Baby Boom, un team composto da Marco, Paolo e Mariangela. Sono amici, ma Marco e Mariangela sono sposati. "La nostra amicizia è esplosa grazie alle nostre bambine", ha detto. "Abbiamo due figlie ciascuno, tutte femmine", ha proseguito. I tre vengono da Napoli, Palermo e Termoli. Ma vivono a Bologna. Alla fine sono arrivati in finale ancora una volta i Tiri Liberi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a Catena, rivolta contro i Tiri Liberi: "Vogliamo campioni più simpatici"

In questa notizia si parla di: reazione - catena - tiri - liberi

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO - Torna su Rai1 il game show "Reazione a Catena" dal 8 giugno 2025, alle 18.45, con la 19ª edizione. Curato da Pino Insegno, il programma sfida l’intuito, prontezza e padronanza della lingua italiana di concorrenti e telespettatori.

Reazione a catena, i Tiri Liberi in finale con un grosso montepremi: ‘Ti ha dato di volta il cervello’ Vai su Facebook

ReazioneAcatena Vai su X

Arriva il primo selfie dei campioni in carica di Reazione a catena: scopri tutto su i Tiri Liberi e la loro passione per i rettili; Reazione a Catena, lacrime di gioia per la vittoria dei Tiri Liberi, ma per i social sono Soldi regalati; Reazione a Catena, chi sono 'I Tiri Liberi' e quanto hanno vinto finora.

Reazione a Catena 18 giugno 2025: i Tiri Liberi vincono 29mila euro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com

Reazione a Catena, lacrime di gioia per la vittoria dei Tiri Liberi, ma per i social sono "Soldi regalati" - Sesta vittoria per i campioni ma le lacrime di Sabrina e la soluzione troppo facile non piacciano ai social: "Mapperfavoreeeeeee". Segnala libero.it