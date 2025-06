Real Sala pigliatutto ora ha un altro impianto

La Comune di Castello d’Argile si prepara a una vera rivoluzione per gli impianti sportivi, con l’affidamento della gestione a Real Sala Bolognese, già attiva in Sala e Anzola. Una scelta strategica che promette servizi più efficienti e una nuova vitalità alle strutture locali. Durante l’assemblea pubblica, il sindaco Alessandro Erriquez ha illustrato i benefici di questa collaborazione, aprendo un nuovo capitolo nel panorama sportivo del territorio.

Rivoluzione della gestione degli impianti sportivi a Castello d’Argile. Dopo la pubblicazione da parte del Comune del bando per l’assegnazione dei campi da calcio, dal primo luglio prossimo, sarà affidata la gestione alla società Real Sala Bolognese, che già gestisce anche gli impianti di Sala e di Anzola. In una partecipata assemblea pubblica, organizzata dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi, il sindaco Alessandro Erriquez e l’assessore comunale allo Sport Paolo Resca hanno spiegato l’ampio progetto per i prossimi anni. "L’obiettivo principale – dice il sindaco – è quello di far parte di un ampio polo sportivo che punti a dare la possibilità di crescita sportiva e sociale ai bambini e ai ragazzi, anche dei territori vicini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Real Sala pigliatutto, ora ha un altro impianto

In questa notizia si parla di: sala - real - pigliatutto - altro

Una voce misteriosa in sala VAR durante Barcellona-Real Madrid: “Meno male…”. Scandalo in Spagna - Una voce misteriosa durante la sala VAR ha suscitato scalpore in Spagna, con l’audio della on-field review dell'arbitro del Clasico Barcellona-Real Madrid che ha scatenato polemiche.

Real Sala pigliatutto, ora ha un altro impianto.

Real pigliatutto: ora l'obiettivo è Gerrard - "La prossima stagione giocherò nel Real Madrid", sono le parole riportate da 'As', altro giornale madrileno che segue costantemente le vicende della Casa Blanca. Si legge su sport.sky.it