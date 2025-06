Real Madrid fermato sul pari Inzaghi è già un rimpianto | ora il doppio scippo

Simone Inzaghi fa il suo debutto al Mondiale per Club negli Stati Uniti, fermando il Real Madrid sull’1-1 e lasciando un’impronta indelebile. Un esordio che ha già fatto discutere, tra entusiasmo e nostalgia per i tifosi nerazzurri, che si chiedono se quella vittoria possa essere solo l’inizio di un grande cammino. Ora, il futuro promette altri colpi di scena e sfide avvincenti, mentre il mondo guarda con attenzione a questa sorprendente new entry del calcio internazionale.

Buona la prima per l’ex allenatore dei nerazzurri che ferma i Blancos all’esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti Sono stati giorni intensi per Simone Inzaghi. Si è parlato tanto delle tempistiche che lo hanno portato via dall’Inter per approdare all’Al Hilal. Non c’è stato giornale che non ha parlato della vicenda e ogni tifoso nerazzurro si è espresso in merito. Real Madrid fermato sul pari, Inzaghi è già un rimpianto (LaPresse) – Calciomercato.it Inevitabilmente c’è chi lo ha scaricato, dandogli colpe delle sconfitte dell’Inter, e chi invece è rimasto al suo fianco. Stasera tutti erano in attesa del suo esordio sulla panchina del club arabo al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Real Madrid fermato sul pari, Inzaghi è già un rimpianto: ora il doppio scippo

In questa notizia si parla di: inzaghi - realmadrid - fermato - pari

, ì ì ? L’Inter di Chivu non va oltre il pari contro il Monterrey ed entrambe si piazzano dietro al River Plate in classifica, al termine della prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club. Capitan Lautaro risponde al gol del M Vai su Facebook

Real Madrid fermato sul pari, Inzaghi è già un rimpianto; Esordio positivo per Inzaghi con l’Al-Hilal, Real Madrid fermato sull’1-1 al Mondiale per Club; Al Milan non basta un super InzaghiMourinho acciuffa il pari nel recupero.

Real Madrid fermato sul pari, Inzaghi è già un rimpianto - Buona la prima per l'ex allenatore dei nerazzurri che ferma i Blancos all'esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti ... Riporta calciomercato.it

Inzaghi, al debutto succede di tutto: ferma sul pari il Real, che al 91' sbaglia il rigore decisivo Botta e risposta con Marotta - La prima sorpresa di questo Mondiale per club, in terra statunitense, porta la firma di Simone Inzaghi. Secondo msn.com